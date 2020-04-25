Боевики и ВСУ разместили боевые машины возле двух школ на Донбассе

СММ ОБСЕ зафиксировала размещение боевых бронированных машин вблизи школьных зданий по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе. В соответствии с Минскими договоренностями, это вооружение должно находиться за линиями отвода.



22 апреля беспилотник СММ дальнего радиуса действия зафиксировал одну боевую машину возле школы в подконтрольном боевикам поселке Донецкий Луганской области.



На подконтрольной группировке «ДНР» территории — в жилом районе села Сосновское — боевики разместили боевую бронированную машину и бронетранспортер.



На подконтрольной властям территории БПЛА «увидел» 4 бронированные боевые машины в селе Войтово Луганской области и две единицы этого типа вооружения в жилом районе села Орехово-Донецкое на Донетчине.