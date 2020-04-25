Вузы закончат учебный год дистанционно

Украинские вузы закончат учебный год 2019-2020 дистанционно в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий в интервью «Радио Свобода».



«Мы дали рекомендательное письмо заведениям высшего образования по организации окончания учебного года. Исходя из сложившейся ситуации, окончание учебного года будет происходить дистанционно. И высшие учебные заведения должны быть готовы завершить учебный год», — сказала она.



По ее словам, вузы технически готовы к дистанционной работе.



Период проведение сессии и сдачи экзаменов останется неизменным.



Мандзий отметила, что в случае изменения эпидемиологической ситуации и снятия ограничений на посещение вузов сессии смогут состояться в аудиториях.

Накануне Кабинет министров представил план выхода страны из карантина. Он состоит из пяти этапов и готовится к запуску с 11 мая при благоприятных условиях.

