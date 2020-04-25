В Донецкой области - 25 новых случаев коронавируса

В Донецкой области выявлены 25 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них трое в Бахмуте, 22 в Мариуполе. Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко.



«Два мариупольских случая обнаружили при тестировании больных пневмонией. Один случай в Бахмуте связан с пребыванием лица за рубежом. Остальные больные (как в Бахмуте, так и в Мариуполе) - из круга контактов пациентов, у которых наличие коронавируса было подтверждено ранее», - говорится в сообщении.



В целом, по состоянию на 22:30 25 апреля, в Донецкой области зафиксировано 52 случая коронавируса COVID-19. Один заболевший умер, 10 пациентов излечились, 41 - продолжает лечение.



Наибольшее число заболевших в Мариуполе – 37, Бахмуте – пять, два - в Славянске, Дружковке и Константиновке, по одному - в Белозерске, Мирнограде, Николаевке и Покровске.