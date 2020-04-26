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За сутки на Донбасе получил ранение один военнослужащий

26 апреля 2020, 08:22

За сутки на Донбасе получил ранение один военнослужащий

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

По данным штаба, нарушения режима прекращения огня зафиксировано в районе населенных пунктов Авдеевка, Павлополь, Широкино, Старогнатовка, Опытное, Водяное, Лебединское, Новоалександровка, Попасная, Крымское.

«С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — добавили в штабе.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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