За сутки на Донбасе получил ранение один военнослужащий

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



По данным штаба, нарушения режима прекращения огня зафиксировано в районе населенных пунктов Авдеевка, Павлополь, Широкино, Старогнатовка, Опытное, Водяное, Лебединское, Новоалександровка, Попасная, Крымское.



«С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — добавили в штабе.



Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.