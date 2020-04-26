В Украине по состоянию на утро 26 апреля зафиксировано 8617 случаев коронавируса, сообщает Минздрав.



Из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случаев болезни.



Ситуация в регионах:

При этом в статистике не учтены все 25 новых случаев коронавируса в Донецкой области, о которых вчера вечером сообщили в Донецкой облгосадминистрации. Таким образом, на Донетчине уже 52 случая COVID-19.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.