В ВСУ зафиксировали один новый случай заболевания коронавирусом

За минувшие сутки зафиксирован один новый случай заболевания коронавирусом в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.



«Больной находится в Черновицком военном госпитале. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют», — говорится в сообщении.



Всего за время пандемии болели 57 военных, из них 18 выздоровели и двое умерли. На изоляции находятся 368 человек.



По состоянию на 26 апреля в Украине зафиксировали 8617 случаев коронавируса, 209 человек умерли, 840 пациентов выздоровели. За последние сутки лабораторно подтвердили 492 новых случая инфицирования.