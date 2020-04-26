В Славянске горел центр культуры

Фото: ГСЧС Донецкой области

В Славянске произошел пожар в Центре культуры и природы (ранее ДК Железнодорожников) — горела крыша здания и внутренние помещения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Донецкой области.



Сообщение о пожаре поступило в 10:09.Приблизительная площадь пожара — 700 кв.м.



Информации о погибших и пострадавших у спасателей нет.



В 2016 городские власти собирались ремонтировать здание Центра, передает «Деловой Славянск». Тогда ремонт внутренних помещений Центра оценили в 7-8 миллионов гривен. По словам тогдашнего заместителя городского головы Славянска Игоря Шаповалова, в здании проваленные полы, затоплено бомбоубежище.



Однако разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту отложили. Торги были отменены по причине отсутствия предложений.

Фото: ГСЧС Донецкой области