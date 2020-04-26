Украина спецрейсом эвакуирует своих граждан из Швеции

Посольство Украины в Швеции сообщило об открытии продажи билетов на 28 апреля для эвакуации украинских граждан.



Отмечается, что каждое лицо будет отправлено на самоизоляцию По месту жительства при установке мобильного приложения «Дій вдома».



В посольстве подчеркнули, что новых авиарейсов из Швеции в ближайшие несколько месяцев не будет.



Украина в течение месяца не эвакуировали «застрявших» граждан. 28 марта государственную границу Украины было закрыто. После 27 марта вернуться в Украину можно только пешком или на автомобиле.