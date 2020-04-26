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Ситуация с COVID-19, итоги переговоров в Минске и закрытие шахт «ЛНР». Главное за неделю

26 апреля 2020, 21:30

Ситуация с COVID-19, итоги переговоров в Минске и закрытие шахт «ЛНР». Главное за неделю

«Новости Донбасса» рассказывают о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 20 — 26 апреля.

Ситуация с распространением COVID-19

Коронавирус в Украине выявлен у 8617 человек без учета оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Из них 209 умерли, 840 пациентов выздоровели. На подконтрольной властям части Донецкой области зафиксировано 52 случая, на Луганщине — 29.

Группировка «ДНР» подтверждает 78 пациентов с COVID-19 в отдельных районах Донецкой области (ОРДО), из которых двое скончались, а трое — выписаны из больниц. В формировании все-таки озвучили некоторые города, где зафиксированы случаи болезни: Донецк, Макеевка, Горловка и Енакиево.

«ДНР» ограничила передвижение по Новоазовскому району, объясняя эти меры борьбой с распространением COVID-19. 

На подконтрольной «ЛНР» территории диагноз коронавирус подтвержден у 70 человек. Большинство пациентов, а именно 40, выявлено в Первомайске. Вспышки коронавируса группировка фиксирует также в Кадиевке (бывш.Стаханов), Свердловске, Алчевске и Перевальске.

Урегулирование конфликта

Президент Владимир Зеленский уверен, что за срок своего пребывания на посту ему удастся добиться окончания вооруженного конфликта на Донбассе.

Министры иностранных дел стран «нормандского формата» согласовали видеоконференцию на 30 апреля. Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что хотел бы «придать импульс» процессу урегулирования посредством видеоконференции. В свою очередь, его российский коллега Сергей Лавров заявил, что Москва сомневается в результативности предстоящих переговоров.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил Украину в срыве создания консультативного совета при Трехсторонней контактной группе. Украинская сторона отмечала ранее, что создание совета будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ.

Украина на заседании Трехсторонней контактной группы 22 апреля отвергла возможность закрепления «особого статуса» отдельных районов Донбасса в Конституции. Киев также инициировал создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей.

Украина передала список из около 200 человек, которых запрашивает в рамках обмена с боевиками.

Права человека

Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал Украине выплатить пенсии, а также упростить процедуру регистрации рождения и смерти для жителей неподконтрольных территорий.

Группировка «ЛНР» приговорила жителя Алчевска к 12 годам лишения свободы по обвинению в «государственной измене».

Экономика

«Восточная правозащитная группа» выяснила, какие угольные предприятия планирует закрыть группировка «ЛНР». Под реорганизацию попадут 5 шахт в Юрьевке, Юбилейном, Зоринске, Антраците и Ровеньках.

Общество

КПВВ «Станица Луганская», который закрыт в связи с карантином, смогли пересечь 47 человек, в основном, люди с онкологическими заболеваниями. Список для пересечения в гуманитарных целях составлялся с привлечением представителей Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ, а также согласовывался с командованием Объединенных сил.

Окружной суд Гааги в Нидерландах сохранил анонимный статус 12 из 13-ти свидетелей по делу о сбитии малайзийского боинга на Донбассе.

Боевые действия

С 20 по 26 апреля в результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще десять пострадали.

Дайджест тв-еженедельников о Донбассе

«Донбасс сегодня»: Что делает власть для борьбы с коронавирусом на Донбассе? // Кто в Донецке заявляет о возврате советской карательной психиатрии по отношению к инакомыслящим? // Как выживают тысячи предпринимателей, которые были вынуждены приостановить свой бизнес?

«Донбасс Реалии»: Российские танки штурмовали украинских военных на Донбассе // Украина отвоюет у России море // Зеленский больше не будет встречаться с Путиным? // Зачем боевики переименовали Донецк и Луганск?

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