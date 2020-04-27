Штаб сообщил об 11 обстрелах со стороны боевиков на Донбассе

За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что 26 апреля против украинских военных применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Обстрелам подверглись позиции вооруженных сил у Лебединского, Широкино, Богдановки, Новотроицкого, Старогнатовки, Новотошковского, Хутор Вильного, Крымского.



В штабе отметили, что украинские военные открывали огонь в ответ.



С начала текущих суток боевики из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Катериновки, добавили в штабе. Там подчеркнули, что потерь с украинской стороны нет.