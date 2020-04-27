В России коронавирусом заразились почти 900 военных

В России заражение коронавирусом COVID-19 выявили у 874 военных и у 779 студентов военных вузов. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает ТАСС.



Тестирование российских военнослужащих на коронавирус проходило в период с марта по 26 апреля.



Среди зараженных 314 военных доставили в госпитали, 175 человек — в изоляторы по месту службы, еще 379 изолированы дома и шестеро проходят лечение в больницах. В Минобороны РФ отметили, что четверо военнослужащих находятся в тяжелом состоянии, одного их них подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.



Помимо 779 заболевших курсантов, COVID-19 заразились 192 преподавателя и воспитанника военных училищ. Еще 245 случаев заражения выявили у гражданского персонала.

Всего в России коронавирус диагностировали у 80 949 человек. Из них 747 пациентов умерли, а 6 767 вылечились.