В Луганской области один из 29 заболевших COVID-19 находится в реанимации

В Луганской области выявлено 29 случаев коронавируса COVID-19 на подконтрольной украинским властям территории. Об этом сообщает Луганский областной лабораторный центр.



Из них 13 заболевших лечатся амбулаторно, 13 — в стационаре, в том числе один пациент находится в реанимационном отделении. Трое больных выздоровели.

Возрастная структура заболевших:

• Дети до 14 лет — 1;

• Подростки 15-17 лет — 1;

• Взрослые 18-29 лет — 4;

• 30-49 лет — 12;

• 50-65 лет — 4;

• Старше 65 лет — 7.



Всего, за период с начала пандемии, в Луганской области зафиксировано 158 подозрений заболевания коронавирусом.