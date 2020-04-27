Верховный суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке

Большая палата Верховного суда отложила рассмотрение кассационной жалобы Национального банка Украины, Кабинета министров и ПриватБанка на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене признания их связанными с ПриватБанком лицами и выплате 1 миллиарда гривен. Об этом сообщил представитель суда, передает «Интерфакс-Украина».



Рассмотрение дела отложили из-за давления на судей в СМИ, уточнили в суде. Теперь Верховный суд намерен заявить о давлении в прокуратуру и Высший совет правосудия.



Семья Суркисов была одним из крупнейших вкладчиков Приватбанка до его национализации. Суммарно члены семьи хранили в банке более 1 миллиарда гривен.



В декабре 2016 года эти деньги обменяли на акции допэмиссии по решению временной администрации банка в рамках процедуры bail-in. Так государство, национализировавшее ПриватБанк, пыталось компенсировать затраты, которые пришлось понести ради спасения финансового учреждения.

Суды первых двух инстанций в 2017 году отменили решение НБУ, которым члены семьи Суркисов признавались связанными с ПриватБанком лицами. На этом основании суды отменили bail-in в части их средств и обязали вернуть Суркисам их депозиты.



В сентябре 2018года в ПриватБанке сообщили, что в рамках указанного дела братья Суркисы получили от банка свыше 1 миллиарда гривен.