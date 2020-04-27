В ВСУ выявлено 6 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 6 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.



Двое военнослужащих госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр в Харькове. Еще четверо лечатся дома под наблюдением медицинской службы в Харьковской области.



Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



Таким образом, всего с начала пандемии в ВСУ было зафиксировано 64 случая COVID-19: 18 человек выздоровели, двое скончались.



На данный момент на учете находится 44 больных, на изоляции, в том числе самоизоляции — 361 человек.