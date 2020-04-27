Штаб: Боевики ранили двух военных на Донбассе

Двое украинских военнослужащих получили ранения сегодня днем в результате обстрелов со стороны боевиков вблизи Пивденного Донецкой области и Крымского Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.



Боевики стреляли по позициям ООС вблизи Пивденного из автоматических станковых гранатометов, вследствие чего один военный получил ранения.



Еще один военный был ранен недалеко от Крымского, где боевики применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.



«Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ», — сообщили в штабе.



Пострадавшим военным оказана первая медицинская помощь, после чего их эвакуировали в лечебные учреждения.