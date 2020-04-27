Сейчас, когда большая часть стран мира противостоит пандемии коронавируса, работа медиков выходит на первый план, а руководители многих государств сравнивают борьбу с болезнью с ведением войны.



Международная организация «Женевский призыв» (Geneva Call) запускает информационную кампанию по продвижению гуманитарных норм в сфере доступа к здравоохранению и защите медицины в зоне вооруженного конфликта в Украине.



Информационная кампания включает в себя видеоролики, демонстрирующие правила защиты медицинского персонала и медицинского транспорта в условиях вооруженного конфликта, а также доступа к услугам здравоохранения для всех нуждающихся.



Информационные листовки и плакаты для военных и гражданских в зоне конфликта содержат правила защиты здравоохранения на войне:



- раненых и больных необходимо защищать, по возможности эвакуировать и оказывать им медицинскую помощь;

- медицинские работники, медицинские учреждения или транспорт нельзя атаковать;

- медицинские учреждения и транспорт должны использоваться только по назначению, чтобы не поставить под угрозу их безопасность;

- к медицинскому персоналу необходимо относиться с уважением, помогать им в эвакуации раненых и больных.



Листовки также содержат рекомендации по предотвращению распространения коронавируса.



Мари Лёкен, директор программы по Евразии «Женевского призыва»:



«Нормы международного гуманитарного права о защите медицинских работников, медучреждений и медтранспорта распространяются как на государственные, так и негосударственные вооруженные силы: никому нельзя стрелять по больницам или использовать скорую для доставки военных, а также запрещать населению получать медицинскую помощь. К примеру, многие гуманитарные организации не могли оказать необходимую помощь для предотвращения распространения эпидемии вируса Эболы на востоке Демократической Республики Конго из-за того, что действующие там вооруженные группы не пропускали их для оказания помощи населению, стреляли по врачам и больницам. Нападения на медицинский персонал и больницы в таких странах, как Украина или Сирия, вероятно, только усложнят борьбу с COVID-19».



Регион Донбасса — особенно уязвим для эпидемий. Система здравоохранения ослаблена войной: только за первые три года войны около 150 учреждений здравоохранения подверглись обстрелам и пострадали, согласно данным ВОЗ; многие врачи вынуждены были уехать из региона. В результате военных действий здоровье и иммунитет людей ослаблены. По данным властей Украины, около 50 военных медиков погибли, начиная с 2014 года.



Варвара Пахоменко, глава представительства «Женевского призыва» в Украине:



«Во времена эпидемии особенно важно, чтобы все воюющие стороны гарантировали безопасную работу медучреждений и врачей — не стреляли по ним, не пользовались их защитными эмблемами, гарантировали всем доступ к услугам здравоохранения, и вводили только такие ограничительные меры, которые необходимы для обеспечения здоровья населения. Если население конфликтного региона — равно как и находящиеся там военные — окажутся без должной помощи и защиты, это может поставить под угрозу попытки взять эпидемию под контроль и увеличить риск для всех остальных областей и даже других стран».



Главная цель кампании — привлечь внимание к проблеме атак на объекты здравоохранения и медицинский персонал, а также напомнить о правилах ведения войны всем сторонам конфликта.



Видеоролик «Доступ к медицинской помощи»







Видеоролик «Защита здравоохранения»







Справка:



«Женевский призыв» — международная неправительственная гуманитарная организация, которая занимается защитой гражданского населения в вооруженных конфликтах. «Женевский призыв» сосредотачивает свои усилия на защите детей от последствий вооруженных конфликтов, запрете сексуального насилия и гендерной дискриминации, защите медицинских миссий и запрете использования противопехотных мин во время военных действий.



Организация была основана в 2000 году в Женеве (Швейцария) с целью привлечения субъектов военных конфликтов к соблюдению норм международного гуманитарного права. Сегодня представительства «Женевского призыва» работают в странах Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Мы способствуем тому, чтобы противоположные стороны в большей степени почитали законы вооруженного конфликта и поддерживаем инициативы местных общин для улучшения собственной безопасности.



С 2018 года организация представлена ​​в Украине.



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