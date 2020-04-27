Суд освободил третьего подозреваемого в нападении на Сивохо

Суд удовлетворил апелляцию Александра Демидова (Волкова), одного из подозреваемых в нападении на экс-советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Его отпустили на поруки народного депутата от «Европейской солидарности» Михаила Бондара. Об этом сообщил журналист Андрей Павловский в своем Telegram-канале.



Демидов должен сдать свой заграничный паспорт.



Александр Демидов — единственный из троих подозреваемых, кому было избрана меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Двоих других фигурантов — Сергея Тамарина и Юрия Каплю — сразу отпустили под личное обязательство.



Все трое подозреваются в нападении на Сергея Сивохо во время презентации Национальной платформы примирения и единства 12 марта.

Мероприятие сорвали представители «Нацкорпуса», которые ворвались и устроили словесную перепалку, а также толкали Сивохо и членов его команды. После одного из таких толчков советник секретаря СНБО упал на пол. Самого Сивохо активисты назвали «сепаратистом и ватником, который называет агрессию России "внутриукраинским конфликтом"».



После презентации часть народных депутатов от «Слуги народа» призвали секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова рассмотреть вопрос об увольнении его внештатного советника Сергея Сивохо.



Об увольнении Сивохо из СНБО стало известно в конце марта. Причины увольнения в аппарате СНБО не уточнили. Сам Сивохо связывает это с тем, что СНБО якобы не заинтересовано в реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса.