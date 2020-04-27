«ДНР» не планирует больше закрывать города из-за вспышки коронавируса

Глава группировки «ДНР» заявил, что пока не намерен ограничивать передвижение по отдельным районам Донецкой области (ОРДО) в качестве меры по борьбе с распространением COVID-19. На сегодня формирование ограничило перемещение в поселке Новый Свет и Новоазовскому району.



«На сегодня нет таких предпосылок, которые заставили бы нас закрывать города. Скажем так, у нас была необходимость по Новому Свету <...> и курортной зоне. Смею предположить, что это — максимум, на который мы пойдем в ограничениях по передвижению между городами и районами», — заявил Пушилин в онлайн-интервью сепаратистской организации «Молодая республика».

«ДНР» признает 78 случаев COVID-19 на подконтрольной ей территории, два из них — летальные.



16 апреля Пушилин поручил «администрациям» подконтрольных городов и районов подготовить план изоляции населенных пунктов на случай ухудшения ситуации с коронавирусом.