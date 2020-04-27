Шмыгаль: Четыре этапа выхода из карантина могут начаться одновременно

Второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно в зависимости от динамики заболевания коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



«На прошлой неделе мы представили дорожную карту выхода страны из карантина. Надеемся, что стартовая точка наступит 11 мая. Следующие этапы не привязаны к конкретным датам, а их запуск зависит от динамики заболевания», — написал Шмыгаль в своей странице в социальной сети Facebook.



Он отметил, что если правительство число заболевших будет снижается, то не нужно будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа выхода из карантина.