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В Луганской области выявлены три новых случая коронавируса

27 апреля 2020, 18:06

В Луганской области выявлены три новых случая коронавируса

В Луганской области выявлены три новых случая коронавируса. Все заболевшие — члены одной семьи. Об этом сообщила заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романенко.

«После подтверждения первого случая в Новопсковском районе медиками были отобраны материалы для ПЦР-исследований у 13 контактных лиц. Три теста, к сожалению, дали положительный результат. Все — из одной семьи: это муж, сын и внучка», — сказала она.

Таким образом, по состоянию на 18:00 27 апреля в области подтверждено 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них три человека выздоровели.

Так, в Лисичанске зафиксировано девять случаев, в Рубежном — семь, в селе Варваровка 7— шесть, в пгт Новопсков — четыре, в Старобельске — два, по одному в селе Проезжее, Северодонецке, пгт Беловодск, Станице Луганской.

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