В Луганской области выявлены три новых случая коронавируса. Все заболевшие — члены одной семьи. Об этом сообщила заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романенко.



«После подтверждения первого случая в Новопсковском районе медиками были отобраны материалы для ПЦР-исследований у 13 контактных лиц. Три теста, к сожалению, дали положительный результат. Все — из одной семьи: это муж, сын и внучка», — сказала она.



Таким образом, по состоянию на 18:00 27 апреля в области подтверждено 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них три человека выздоровели.



Так, в Лисичанске зафиксировано девять случаев, в Рубежном — семь, в селе Варваровка 7— шесть, в пгт Новопсков — четыре, в Старобельске — два, по одному в селе Проезжее, Северодонецке, пгт Беловодск, Станице Луганской.