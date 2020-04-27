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СБУ не разглашает данные о майоре, которого подозревают в жестоком убийстве в Авдеевке

27 апреля 2020, 18:55

СБУ не разглашает данные о майоре, которого подозревают в жестоком убийстве в Авдеевке

Владимир Еремин Владимир Еремин

Служба безопасности Украины отказалась предоставить какую-либо информацию о службе майора СБУ Вадима Федорчука, которого подозревают в убийстве жителя прифронтовой Авдеевки Донецкой области Владимира Еремина в 2017 году.

«Новости Донбасса» просили спецслужбу сообщить, какую должность занимал Федорчук в СБУ и есть ли у него табельное оружие. В СБУ отказались предоставить данные, ссылаясь на то, что данная информация имеет ограниченный доступ.

«Данные о прохождении работником службы в СБУ является информацией с ограниченным доступом. Учитывая правовые ограничения относительно разглашения такой информации запрашиваемые данные не могут быть предоставлены», — говорится в ответе СБУ на запрос «НД».

В ведомстве также не сообщили причины, по которым Федорчук не был отстранен от службы на время расследования до момента отстранения согласно решению суда.

Тело 43-летнего жителя Авдеевки Владимира Еремина обнаружили 10 марта 2017 года в лесополосе Ясиноватского района. Он скончался в результате травм, полученных при избиении.

Подозреваемым в деле проходит майор СБУ Вадим Федорчук. Вместе с ним в ночь убийства находились двое военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады, однако они проходят по делу в качестве свидетелей.

Федорчука арестовали в марте 2017 года, однако спустя месяц он вышел на свободу после внесения залога в размере 308 тысяч гривен.

Майору инкриминируют п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.3 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

10 февраля Краматорский городской суд отстранил Федорчука от службы, однако оставил на свободе. Ходатайство прокурора о взятии подозреваемого под арест было отклонено, несмотря на опасения потерпевшей стороны о том, что Федорчук, имеющий табельное оружие и доступ к гостайне, может влиять на свидетелей и экспертов в уголовном производстве.

Следующее заседание суда запланировано на 19 мая. 

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