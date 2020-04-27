Каждый пятый заболевший COVID-19 в Украине — медик

По состоянию на 27 апреля коронавирусом в Украине заразились 1749 медработников (19,4% от всех подтвержденных случаев), есть каждый пятый заболевший COVID-19 работает в медучреждении. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.



Отмечается, что среди причин, обусловливающих распространение заболевания среди медработников, могут быть:

отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;

неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранения и утилизации;

недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми СИЗ.

«Если заведения не имеют четкого плана по консультированию населения ("маршрутов" пациента), оказания экстренной медицинской помощи, транспортировки, госпитализации и ухода за пациентами с подозрением или подтвержденным COVID-19, необходимость в СИЗ значительно возрастает, а эффективность их использования снижается», — говорится в сообщении.



В Украине коронавирус подтвержден у 9009 человек, из них 220 летальных, 864 — выздоровели.