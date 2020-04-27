Украина возобновляет эвакуацию своих граждан из-за границы

Владимир Зеленский сообщил, что Украины возобновляет эвакуацию специальными рейсами граждан, которые сейчас находятся за рубежом. В сутки будет выполняться до четырех таких рейсов. Об этом он заявил в видеообращении.



«Все пассажиры, которые вернутся в Украину, будут распределены на две группы. Первая — это большинство, у кого есть смартфоны, и они смогут пройти обязательную самоизоляцию у себя в квартирах благодаря мобильному приложению "Дій вдома". Оно поможет медикам и полицейским контролировать процесс», — сказал он.



Зеленский указал, что другая часть граждан — около 10%, у которых нет смартфонов, пройдут обсервацию в классическом формате, то есть в подготовленных государством локациях.



26 апреля Министерство инфраструктуры Украины анонсировало возобновление специальных рейсов в Украину из разных стран мира. Планируются рейсы из Майами, Хельсинки, Неаполя, Стокгольма, Еревана, Парижа, Ниццы, Софии, Ларнаки, Тель-Авива, Амстердама, Дюссельдорфа, Цюриха, Лиссабона, Женевы, Дубаи, Франкфурта, Праги, Милана, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияда, Бангкока, Пхукета, Бали