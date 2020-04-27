«ДНР» запретила на три месяца вывозить пшеничную муку

Группировка «ДНР» на три месяца запретила вывозить пшеничную муку всех сортов за пределы подконтрольной ей территории. Соответствующее «постановление» выпустило так называемое «минагропром».



Принятие такого решение объясняют предотвращения дефицита продуктов питания.



Это уже не первый заперт боевиков на вывоз муки. В январе 2019 года «ДНР» приняла решение не выделять квоты на вывоз за пределы подконтрольной территории пшеничной муки всех сортов на три месяца. В апреле запрет продлили.

В конце 2018 года в Донецке наблюдался дефицит муки. В ноябре и начале декабря цены на муку для населения по сравнению с 2017 годом подскочили на 30% – минимальная разница в цене составила от 10 рублей и выше.