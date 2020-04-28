СБУ отчиталась о задержании боевиков, которые подорвали четыре моста на Донбассе

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух участников террористической группы Валерия Бергмана по кличке «Немец», причастной к ряду диверсионных актов. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.



Участники группы были задержаны в Лисичанске и Константиновке отмечается, что они признали свою вину в совершении террористических актов. Сейчас обоим боевикам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Продолжается досудебное следствие.



«Сотрудники спецслужбы задокументировали, что в 2014 году группа "Немца" захватила на шахте им. Мельникова 1,2 тонны взрывчатого вещества аммонита. Террористы использовали взрывчатку для подрыва 4 мостов в районе населенных пунктов Закотное и Северск Донецкой области, 2 мостов в городах Лисичанск и Рубежное Луганской области, еще два моста в Лисичанске были заминированы», — говорится в сообщении.



СБУ и Нацполиция задержали Бергмана 8 сентября 2019 года в районе Лисичанска.



В спецслужбе также сообщили, что с октября 2019 года по апрель 2020 года было ликвидировано на территории Луганской и Донецкой областей несколько тайников «группы Бергмана».



Из тайников изъято, в частности, самодельное взрывное устройство, которое состояло из корпуса огнетушителя и взрывчатого вещества, что составляет почти 2 килограмма в тротиловом эквиваленте, 17 гранат РГД-5 и Ф-1, 400 граммов тротила, 3 мины ПМН, 2 выстрела ВОГ- 25 и 40 РПГ-7, автомат Калашникова с четырьмя магазинами, пистолет марки «Star model B», 6 универсальных запалов к ручной гранате УЗРГМ-2, более 2 тысяч боевых патронов различного калибра.