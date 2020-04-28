Кулеба: Главы МИД «нормандской четверки» попытаются выяснить, почему нет прогресса

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился ожиданиями от видеоконференции глав МИД «нормандского формата», которая состоится 30 апреля.



«Давно назрела необходимость в разговоре министров "нормандского формата", ведь мы видим, что решения нормандского парижского саммита пробуксовывают, и нам надо дать импульс на пути к их исполнению, для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту [лидеров стран] в Берлине, где надо будет достигать новые договоренности и двигаться к прекращению войны, деоккупации украинских территорий и, в конце концов, к прекращению российской агрессии в целом» — сказал Кулеба в ходе онлайн-брифинга.



Министр отметил, что одной из ключевых целей предстоящей встречи является оценка того, что было сделано с момента саммита лидеров «четверки» 12 декабря в Париже.



По мнению украинской стороны, из позитива можно отметить только состоявшиеся обмены и возвращение незаконно удерживаемых граждан, сказал глава МИД.



«Второе, попытаться — и это будет, наверное, самая сложная часть разговора — установить причины, почему на других направлениях, по другим вопросам у нас происходит стагнация», — продолжил Кулеба.



Третьим элементом переговоров министр указал «разработать какие-то, по крайней мере, очерки решений для имеющихся проблем и дать импульс Трехсторонней контактной группе для того, чтобы она уже непосредственно занималась разработкой детальных решений и их имплементации».



Также Кулеба надеется, что контакты глав МИД «нормандского формата» будут проходить на регулярной основе, «а не раз в год, как Пасха».

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что хотел бы «придать импульс» процессу урегулирования посредством видеоконференции. В свою очередь, его российский коллега Сергей Лавров заявил, что Москва сомневается в результативности предстоящих переговоров. Также глава МИД РФ недоволен повесткой предстоящей видеоконференции.



Украина на заседании Трехсторонней контактной группы 22 апреля отвергла возможность закрепления «особого статуса» отдельных районов Донбасса в Конституции. Киев также инициировал создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей.