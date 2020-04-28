В ВСУ за сутки выявлено 9 новых случаев коронавируса

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 28 апреля болеют коронавирусом 53 человека. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Также за период пандемии выздоровели 18 человек, а двое пациентов умерли.



За прошедшие сутки зарегистрировано девять новых случаев заболевания COVID-19. Из них шесть случаев коронавируса выявили в Харьковской области. Еще двое военнослужащих заболели в Тернопольской области и один во Львовской.



На изоляции в рядах ВСУ находится 367 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 149.

В Украине по состоянию на утро 28 апреля выявлено 9410 случаев коронавируса. Из них 239 человек умерли, а 992 — выздоровели.