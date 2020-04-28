Кличко представил план первого этапа выхода Киева из карантина

Мэр Киева Виталий Кличко представил план первого этапа ослабления карантинных мер в столице. Его реализация начнется 12 мая, если не произойдет резкого увеличения количества больных коронавирусом.



Этот план предусматривает работу небольших непродовольственных магазинов, парикмахерских и салонов красоты, а также открытие парков для групп не более двух человек.



В публичных местах все горожане должны будут соблюдать правила безопасности и быть в масках.



Отдельно Кличко указал, что общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу.



Метро в столице откроется по решению правительства. Работу пригородного транспорта, по словам киевского мэра, в Кабмине пообещали восстановить в первую очередь.

В минувшую пятницу Кабинет министров представил план выхода Украины из карантина. Он состоит из пяти этапов и готовится к запуску с 11 мая при благоприятных условиях.