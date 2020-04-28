Кулеба объяснил, когда будет снова разрешена трудовая миграция для украинцев

МИД понимает потребность в рабочих у государств-партнеров и будет готово пересмотреть позицию по их вывозу в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса в мире, но пока такие действия выглядят нелогично. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает УНН.



«В условиях распространения пандемии любое путешествие — это подвергание опасности заболевания, особенно когда путешествие осуществляется самолетом. Сейчас все действия правительства направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших в разных странах за рубежом, чтобы они могли в безопасных и максимально комфортных условиях жить и переживать эти карантинные мероприятия», — сказал глава ведомства.



Украина, по словам главы МИД, обязательно пересмотрит вопрос сезонной миграции тогда, когда ситуация с пандемией в мире стабилизируется.

Президент польской службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот заявил, что страна готовят чартерные рейсы для украинских рабочих, чтобы те прибыли в страну для сбора урожая.



Финляндия согласовала прибытие для сезонных работ 1500 украинцев в этом году. Пока в страну прибыли лишь около 200 из них, и есть опасения, что остальным не позволят приехать.