В Киевской и Ровенской областях идут обыски по делу о финансировании «Л-ДНР» с помощью нелегального алкоголя

Служба безопасности Украины заявила о блокировании финансирования терроризма путем масштабного изготовления и продажи алкоголя на территории страны, в том числе на временно оккупированных территориях.



Обыски проводятся в Киевской и Ровенской областях по месту расположения предприятий, которые незаконно изготовливали алкогольные напитки в промышленных масштабах.



По данным следствия, в дальнейшем эта продукция реализовывалась в Украине, в том числе на временно неподконтрольных территориях. «Полученную прибыль злоумышленники направлялся на финансирование террористических организаций "Л-ДНР"», — подчеркнули в СБУ.



Часть соучредителей и фактические бенефициары этих предприятий — лица, которые находятся в международном розыске, в том числе за преступления, совершенные в период событий на Майдане 2014 года, добавили в спецслужбе. Отмечается, что они скрываются от правоохранительных органов в ОРДЛО, а также на территории России.



В процессе обыска выявлено более 100 тонн спиртовой продукции.



Досудебное расследование уголовного производства начатого по части 3 статьи 258-5 Уголовного кодекса продолжается. Устанавливается весь круг лиц, причастных к противоправной деятельности, отчитались в СБУ.