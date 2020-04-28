СМИ: Кабмин отозвал назначение Саакашвили вице-премьером

Правительство пока не будет подавать Верховной Раде представление на назначение бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской области Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам. Об этом сообщило издание «Цензор.нет».



По словам главреда издания Юрия Бутусова, назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще. «Во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов», — пишет он.



По данным Бутусова, президент Владимир Зеленский решил не выступать публично в поддержку Саакашвили, поскольку нет должной поддержки во фракции. «Возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции, но сейчас офис президента дал отбой», — продолжает он.



Бутусов написал также, что в Офисе президента «обдумывают, что предложить Саакашвили вместо реформ в правительстве». По его данным, сейчас рассматривается вариант выдвижения Саакашвили на выборах мэра в Одессе как кандидата «Слуги народа» с «максимальной поддержкой власти, и политической и финансовой».

22 апреля стало известно, что Саакашвили может стать вице-премьер-министром по реформам в Украине.