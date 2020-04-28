Зеленский подписал закон о рынке земли

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит рынок земли сельскохозяйственного назначения в Украине.



Об этом сообщает Офис президента.



Верховная Рада в ночь с 30 на 31 марта приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 гектаров.



Документом предусмотрено, что с 1 января 2024 года покупать сельхозземлю смогут юридические лица, порог по концентрации в одних руках возрастет до 10 тысяч гектаров. Продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности запрещается.



Законом предусмотрено, что вопрос о предоставлении права покупать землю иностранцам будет решаться на референдуме.