Жительница Краматорска хотела продать УЗ контрафактные маски на 10 млн гривен

Жительница Краматорска планировала продать региональному филиалу «Донецкая железная дорога» более 700 тысяч защитных масок неизвестного происхождения по завышенным ценам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По предварительным оценкам экспертов, потери государства из-за сделки могли составлять более десяти миллионов гривен.



По данному факту начато уголовное производство по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.