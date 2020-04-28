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В Донецкой области от COVID-19 выздоровел 11-й пациент

28 апреля 2020, 16:07

В Донецкой области от COVID-19 выздоровел 11-й пациент

В Донецкой области от коронавируса выздоровел одиннадцатый пациент. Об этом сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко во время брифинга.

«Пациент из Константиновки получил два подряд негативных результата исследований, и он считается выздоровевшим. Таким образом, на сегодня у нас 11 человек выздоровели от коронавируса», – отметил чиновник.

Всего на подконтрольной украинской власти части Донетчины установлено 52 случая заболевания коронавирусом. Один пациент умер.

В Украине по состоянию на утро 28 апреля выявлено 9410 случаев коронавируса. Из них 239 человек умерли, а 992 — выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.

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