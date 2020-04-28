Шмыгаль: В начале мая в Украине ожидается пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в начале мая, а от успешности прохождения этого периода зависит ослабление карантинных мер. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«В начале мая мы ожидаем пик заболевания, который должны успешно пройти, чтобы начать процесс ослабления ограничений», — написал он в Facebook.



Он отметил, что на сегодня в мире существует три сценария развития событий в условиях пандемии. Первый — это жесткий сценарий, при котором все учреждения остаются закрытыми. Второй — либеральный, предусматривающий открытие всех заведений и возвращение к привычной жизни.



По словам премьера, Украина выбирает третий сценарий — адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам.



«Постепенное снятие ограничений даст нам возможность постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью и в случае вспышек оперативно их локализовать», — отметил Шмыгаль.

Коронавирус в Украине выявлен у 9410 человек без учета оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Из них 239 человек умерли, а 992 — выздоровели. За сутки диагноз подтвердился у 401 человека. В Донецкой области число пациентов с COVID-19 составляет 52 человека, в Луганской области - 32.



Ранее Кабинет министров представил план выхода страны из карантина. Он состоит из пяти этапов и готовится к запуску с 11 мая при благоприятных условиях.