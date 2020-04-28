По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19



Коронавирус в Украине выявлен у 9410 человек без учета оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Из них 239 человек умерли, 992 — выздоровели. За сутки диагноз подтвердился у 401 человека. В Донецкой области число пациентов с COVID-19 составляет 52, в Луганской области — 32.

На неподконтрольной территории Донетчины выявлено 11 новых случаев коронавируса. Общее количество больных, которых признает группировка «ДНР», теперь составляет 89. «ЛНР» заявляет о 119 случаях в отдельных районах Луганщины.



Около 60% людей, находящихся на самоизоляции в Краматорске, отказываются от тестирования на коронавирус. По словам главврача центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Александра Власенко, одна из причин — страх из-за реакции соседей на приезд мобильной бригады в средствах защиты.



Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой смягчить карантин на Луганщине, аргументируя это тем, что в области зафиксировано наименьшее количество больных коронавирусом в стране.



Политика



Одной из ключевых целей предстоящей видеоконференции в «нормандском формате» является оценка реализации договоренностей лидеров «четверки» на декабрьском саммите в Париже, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



Права человека



Группировка «ДНР» приговорила жителя подконтрольной ей территории к 13 годам лишения свободы по обвинению в «государственной измене» и сотрудничестве с СБУ.



«МГБ ДНР» задержала двоих мужчин, которых якобы завербовал сотрудник Службы безопасности Украины по имени Максим Архипенко. Боевики задержали мужчин еще в ноябре 2019 года, однако опубликовали видео допроса только сегодня.



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