«Метинвест» обвинил государство в задолженности на 1 млрд грн перед Ахметовым

Группа «Метинвест» заявила о задержке бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) за поставленную на экспорт продукцию в сумме около 1 миллиарда гривен. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу «Метинвеста».



«Крайний срок возмещения НДС в автоматическом режиме за февраль был вчера, однако предприятия группы не получили средства за поставленную на экспорт продукцию. Всего по группе около 1 миллиарда гривен не возмещенного НДС», — заявили в пресс-службе.



Отмечается, что крупнейшие получатели налога — ММК им. Ильича, Центральный ГОК, а также совместные с «Метинвестом» предприятия «Запорожсталь» и Южный ГОК.



В последний раз подобная проблема с автоматическим возмещением НДС была в январе, добавили в «Метинвесте».



В свою очередь, согласно данным Госказначейства, последнее бюджетное возмещение НДС было 22 апреля — 5,35 млрд грн — и оставалось неизменным в последнюю неделю.



По информации агентства, в целом по крупным компаниям задержка автоматического возмещения НДС составляет около 4 миллиардов гривен.



«Метинвест» решил отказаться от «налоговых каникул», предусмотренных законом № 3220 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» для поддержки бизнеса в период действия карантинных мер против коронавируса. Сумма налоговых отчислений, которые будут выплачены предприятиями группы в местные бюджеты в льготный период, превысит 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость).