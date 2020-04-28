Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Метинвест» обвинил государство в задолженности на 1 млрд грн перед Ахметовым

28 апреля 2020, 21:40

«Метинвест» обвинил государство в задолженности на 1 млрд грн перед Ахметовым

Группа «Метинвест» заявила о задержке бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) за поставленную на экспорт продукцию в сумме около 1 миллиарда гривен. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу «Метинвеста».

«Крайний срок возмещения НДС в автоматическом режиме за февраль был вчера, однако предприятия группы не получили средства за поставленную на экспорт продукцию. Всего по группе около 1 миллиарда гривен не возмещенного НДС», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что крупнейшие получатели налога — ММК им. Ильича, Центральный ГОК, а также совместные с «Метинвестом» предприятия «Запорожсталь» и Южный ГОК.

В последний раз подобная проблема с автоматическим возмещением НДС была в январе, добавили в «Метинвесте».

В свою очередь, согласно данным Госказначейства, последнее бюджетное возмещение НДС было 22 апреля — 5,35 млрд грн — и оставалось неизменным в последнюю неделю.

По информации агентства, в целом по крупным компаниям задержка автоматического возмещения НДС составляет около 4 миллиардов гривен.

«Метинвест» решил отказаться от «налоговых каникул», предусмотренных законом № 3220 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» для поддержки бизнеса в период действия карантинных мер против коронавируса. Сумма налоговых отчислений, которые будут выплачены предприятиями группы в местные бюджеты в льготный период, превысит 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость).

Еще по теме

Прочее
Ндс Метинвест

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:21
«ЛНР» завершит учебный год в мае
21:09
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:33
«МГБ ДНР» показала подозреваемых в «шпионаже» спустя полгода после задержания
18:59
«ЛНР» останавливает общественный транспорт и пассажирские перевозки
17:48
«ЛНР» зафиксировала 119 случаев COVID-19
11:57
«ДНР» приговорила местного жителя к 13 годам тюрьмы за «шпионаж»
11:30
В «ДНР» назвали отделения с ИВЛ для больных коронавирусом
10:33
«ДНР» сообщила о росте случаев коронавируса до 89
23:15
ОБСЕ видела повреждения домов и газопровода в Донецке
21:57
«ДНР» запретила на три месяца вывозить пшеничную муку
20:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:28
«ДНР» не планирует больше закрывать города из-за вспышки коронавируса
16:45
«ДНР» обещает позволить пропуск людей через КПВВ в гуманитарных целях
16:12
«ЛНР» отправила в тюрьму на 12,5 лет жителя Алчевска за «шпионаж»
11:00
326 человек с подозрением на коронавирус находятся в больницах у «ДНР»
все новости
23:08
Донетчина — лидер по задолженности зарплат в Украине
22:21
«ЛНР» завершит учебный год в мае
21:40
«Метинвест» обвинил государство в задолженности на 1 млрд грн перед Ахметовым
21:09
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:33
«МГБ ДНР» показала подозреваемых в «шпионаже» спустя полгода после задержания
19:40
Шмыгаль: В начале мая в Украине ожидается пик заболеваемости коронавирусом
18:59
«ЛНР» останавливает общественный транспорт и пассажирские перевозки
18:34
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил под арестом Кузьменко
17:48
«ЛНР» зафиксировала 119 случаев COVID-19
17:02
При Офисе президента создадут группу с родными пленных на Донбассе
16:13
На Луганщине просят смягчить карантин. В области — меньше всего случаев COVID-19
16:07
В Донецкой области от COVID-19 выздоровел 11-й пациент
15:36
Жительница Краматорска хотела продать УЗ контрафактные маски на 10 млн гривен
15:11
Зеленский подписал закон о рынке земли
15:00
СМИ: Кабмин отозвал назначение Саакашвили вице-премьером
все новости
ВИДЕО
В «ДНР» предлагают преследовать внесистемных блогеров и журналистов ►
28 апреля, 14:00
Как живут пожилые люди в Донецке на самоизоляции ►
27 апреля, 08:52
Спасти Донбасс от вируса и «ДНР» ►
26 апреля, 13:20

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция