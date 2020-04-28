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«ЛНР» завершит учебный год в мае

28 апреля 2020, 22:21

«ЛНР» завершит учебный год в мае

Дистанционное обучение школьников в отдельных районах Луганской области (ОРЛО) будет завершаться поэтапно в период с 1 по 25 мая, начиная с младших классов. Об этом завил «министр образования» группировки «ЛНР» Сергей Цемкало.

По его словам, первыми закончат дистанционное обучение ученики младших классов, с 15 мая — учащиеся 5-8 классов, 25 мая — 9-11 классы.

Ранее «ЛНР» запретила ограничила пассажирские перевозки и приостановила работу общественного транспорта.

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории число заболевших коронавирусом возросло до 119. 

Коронавирус в Украине выявлен у 9410 человек без учета оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Из них 239 человек умерли, а 992 — выздоровели. За сутки диагноз подтвердился у 401 человека. В Донецкой области число пациентов с COVID-19 составляет 52 человека, в Луганской области - 32.  

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