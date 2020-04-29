Число заболевших COVID-19 в Украине возросло до 9866. Умерли 250 человек

По состоянию на утро 29 апреля в Украине выявлено 9866 случаев коронавируса, сообщает Минздрав.



Из них 250 человек умерли, а 1103 выздоровели.



За минувшие сутки зафиксировано 456 новых случаев заболевания.



Ситуация по регионам:

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» заявила, что на подконтрольной ей территории выявлено 89 случаев коронавируса, из них два человека умерли. «ЛНР» сообщила о 119 заболевших и одном летальном случае.