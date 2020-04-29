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Число заболевших COVID-19 в Украине возросло до 9866. Умерли 250 человек

29 апреля 2020, 09:17

Число заболевших COVID-19 в Украине возросло до 9866. Умерли 250 человек

По состоянию на утро 29 апреля в Украине выявлено 9866 случаев коронавируса, сообщает Минздрав.

Из них 250 человек умерли, а 1103 выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировано 456 новых случаев заболевания.

Ситуация по регионам:

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» заявила, что на подконтрольной ей территории выявлено 89 случаев коронавируса, из них два человека умерли. «ЛНР» сообщила о 119 заболевших и одном летальном случае.

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