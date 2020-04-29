В ВСУ сейчас 52 человека болеют коронавирусом

По состоянию на утро 29 апреля в Вооруженных силах Украины коронавирусом COVID-19 болеет 52 человека. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Также за период пандемии выздоровели 20 человек, а двое умерли.



За минувшие сутки в ВСУ был выявлен один новый случай заболевания. Пациент находится в Черновицком военном госпитале, его состояние здоровья — удовлетворительное.



На изоляции в рядах ВСУ находится 327 человек. У 54 военнослужащих заканчивается изоляция в ближайшие трое суток.

Всего в Украине выявлено 9866 случаев коронавируса. Из них 250 человек умерли, а 1103 выздоровели. За минувшие сутки зафиксировано 456 новых случаев заболевания.