В Луганской области — новый случай коронавируса

За минувшие сутки в Луганской области подтвердился один случай инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших в области — 33. Об этом сообщает Луганский областной лабораторный центр.



Новый случай выявлен у жительницы Рубежного. Отмечается, что она находилась на самоизоляции после возвращения из России.



«В конце периода самоизоляции было проведено обследование быстрыми тестами на COVID — 2019, результат оказался положительный, который подтвердился методом ПЦР-исследования. Течение заболевания — бессимптомное. Больная находится на амбулаторном лечении», — говорится в сообщении.



Из общего числа инфицированных 17 — больных лечатся амбулаторно, 13 — госпитализированы, 3 — излечились.

Ранее глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой смягчить карантин в области.