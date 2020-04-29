Украинский военный пострадал в результате обстрела под Марьинкой

Украинский военнослужащий получил боевую травму в среду вследствие обстрелов со стороны боевиков, сообщается на сайте Министерства обороны.

Там указали, что начала текущих суток, боевики уже четыре раза открывали огонь по позициям украинских защитников.



Пострадавший военный был доставлен в медицинское учреждение. Его состояние здоровья - удовлетворительное.

Как сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил, обстрел, который привел к ранению украинского военного, произошел у села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области.



В ходе остальных обстрелов, сообщают в ведомстве, боевики использовали станковые противотанковые гранатометы, зенитную установку ЗУ-23-2, крупнокалиберные пулеметы и минометы калибра 82 мм, всего выпустив 9 мин.



В ответ украинские военные применили «дежурные огневые средства».

Как сообщалось, вчера в зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский военный.