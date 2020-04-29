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Кабмин назначил нового главу налоговой службы

29 апреля 2020, 13:56

Кабмин назначил нового главу налоговой службы

Новыйм главой Государственной налоговой службы стал Алексей Любченко. Соответсвующее решение приняло правительство на заседании 29 апреля.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании.

Кроме того, главой Государственной аудиторской службы назначен экс-замминистра финансов Геннадий Плис.

Алексей Любченко в 1999-2003 годах работал первым замглавы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. После этого он стал заместителем председателя Кировоградской ОГА. В 2009-2011 годах Любченко был заместителем главы Государственной налоговой администрации. В 2012—2014 годах он был помощником нардепа Виктора Тимошенко. В 2014-2015 годах Любченко советником главы Госфискальной службы, претендовал на пост главы ведомства.

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