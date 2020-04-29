Кулеба и генсек ОБСЕ вместе посетят Донбасс после карантина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вместе с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером посетят Донбасс после улучшения ситуации с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МИД.



Кулеба и Гремингер во время встречи в видео-формате обсудили проблемные аспекты деятельности СММ ОБСЕ в Украине.



Глава МИД Украины поблагодарил за помощь ОБСЕ в усилиях по освобождению незаконно удерживаемых лиц на Донбассе. Министр призвал генерального секретаря ОБСЕ уделить особое внимание положению политзаключенных во временно оккупированном Крыму и на территории Российской Федерации и способствовать усилиям по их освобождению.