Состояние здоровья украинцев, которые было освобождены из плена в результате обмена 16 апреля, удовлетворительное. Об этом сообщил начальник отдела стратегического развития здравоохранения при департаменте Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко во время брифинга.



Сейчас бывшие пленники находятся на обсервации в связи с эпидемией коронавируса. Жалоб относительно острых респираторных заболеваний у них нет.



«Скоро уже истекает их срок пребывания на обсервации. У них еще раз будут отобраны материалы для проведения ПЦР-анализов. Если они будут негативные, то их отправят по домам», — отметил Педенко.

Обмен 16 апреля между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР» прошел в два этапа по формуле «20 на 14». Двадцать человек переданы украинской стороне, а взамен сепаратисты получили четырнадцать.



Властям Украины группировка «ЛНР» передала 11 человек, а взамен получила четырех. Остальные четверо изъявили желание остаться на украинской стороне.