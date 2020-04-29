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Дело о хищении 50 млн гривен с шахт Донетчины: сообщено о подозрении десятому лицу

29 апреля 2020, 17:52

Дело о хищении 50 млн гривен с шахт Донетчины: сообщено о подозрении десятому лицу

Председателю тендерного комитета государственного предприятия «Мирноградуголь» заочно сообщено о подозрении, как участнику коррупционной схемы, нанесшей 51,17 млн гривен убытков трем угледобывающим государственным предприятиям. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Сообщается, что его действия квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191, ч.1 ст.255 УК Украины.

Отмечается, что местонахождение подозреваемого не установлено и о подозрении сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2016-2018 годах группа лиц организовала схему, которая устанавливала фактический контроль за государственными закупками трех государственных предприятий ГП «Селидовуголь», ГП «Мирноградуголь» и ГП «Шахтоуправление Южнодонбасское № 1».

«В ходе исследования закупок указанных предприятий, антикоррупционные органы установили факты, что почти в 70 закупках договора на поставку получала одна компания. Выяснилось, что компания выполняла роль посредника, перепродавая товар с наценкой», — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, государственные угледобывающие предприятия за три года закупили товаров по завышенным ценам на общую сумму 174,5 млн гривен, незаконно переплатив более 51,17 млн гривен.

16 марта 2020 года было сообщено о подозрении трем участникам преступной схемы, 19 марта — еще шести лицам.

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Селидовуголь САП Мирноградуголь

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