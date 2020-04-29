Правозащитники собрали новые доказательства участия РФ в боях на Донбассе

Украинский Хельсинский союз по правам человека (УХСПЧ) в новом отчете представил доказательства участия российской армии в оккупации Кадиевки (бывш. Стаханов) Луганской области. Они основываются на свидетельствах 27-ми бывших жителей города, а также информации из открытых источников. Об этом сообщает «Укринформ».



«Эти документы помогут не только сохранить свидетельства о преступлениях вооруженных формирований РФ на нашей территории, но и позволят привлечь преступников к ответственности, а пострадавшим получить компенсации», — прокомментировал во время презентации документа координатор Центра документирования УХСПЧ Алексей Беда.



В отчете говорится о событиях 2014 — 2015 годов, когда были самые жестокие проявления насилия — пытки, убийства, обстрелы жилых массивов, рассказал правозащитник.



УХСПЧ установило 17 пунктов, где размещались боевики, в двух из них содержались пленные.



«Мы предполагаем, что их использовали как живые щиты от обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности микрорайон Ромашка был обстрелян, по свидетельствам очевидцев, из города Калиново, который было и остается под контролем незаконных вооруженных формирований», — отметил Беда.



Беда также назвал имена людей, которые должны быть привлечены к суду. Среди них Николай Козицын — россиянин, уроженец Новочеркасска, который руководил группировкой донских казаков, Кузовлев Сергей Юрьевич (псевдоним «Тамбов») — генерал-майор военных сил РФ, который из Кадиевки руководил боевыми действиями.



По информации УХСПЧ, во время событий 2014-2015 годов в Кадиевке пропало без вести много людей. Установлено до 10 человек, но по словам правозащитника, на самом деле их гораздо больше.



Это восьмой отчет УХСПЧ об оккупации городов Донбасса. По словам Беды, часть из этих материалов уже стали материалами дел в Европейском суде по правам человека.