По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19





По состоянию на 29 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 9866 человек. Из них 250 человек умерли, 1103 выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев заболевания. Один из них за минувшие сутки зафиксирован в Луганской области. Таким образом, число заболевших COVID-19 на подконтрольной властям части области составляет 33. В Донецкой области по-прежнему известно о 52 случаях без учета подконтрольной боевикам территории.

Группировка «ДНР» заявила о третьей смерти из-за коронавируса на подконтрольной ей территории. Число заболевших, которое называет формирование, составило уже 96. Из них десятеро выздоровели. За сутки выявлено 7 новых случаев, шесть из которых согласно сообщению — контактные лица с ранее заболевшими. Еще один инфицированный — участник обмена пленными 16 апреля.



Три сотрудника подстанции скорой помощи № 4 заразились коронавирусом в неподконтрольном украинским властям Луганске, заявили в «ЛНР». Всего формирование заявляет о 119 случаях COVID-19.



Политика



Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников обвинил Россию в невыполнении договоренностей «нормандской четверки» по итогу декабрьского саммита в Париже. 30 апреля состоится видеоконференция министров стран «нормандского формата».



В ОБСЕ подтвердили, что следующее заседание Трехсторонней контактной группы ожидается 13-14 мая.



Боевые действия



Украинский Хельсинский союз по правам человека (УХСПЧ) в новом отчете представил доказательства участия российской армии в оккупации Кадиевки (бывш. Стаханов) Луганской области. Они основываются на свидетельствах 27-ми бывших жителей города, а также информации из открытых источников.



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