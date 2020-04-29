В Донецкой области за сутки выявлено 16 новых случаев COVID-19

В Донецкой области в течение суток выявлено 16 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



10 случаев зафиксировано в Мариуполе, два — в Мангуше, два — в Краматорске и по одному в Бахмуте и Константиновке.



«Пациенты из Мариуполя и Мангуша — из круга контактных лиц с областной больницы интенсивного лечения (г.Мариуполь). Среди них — один медработник и 4-летний ребенок», — отметил Кириленко.



Случаи, выявленные в Краматорске, Бахмуте и Константиновке, связаны с пребыванием за границей. Трое из них вернулись из России, один — из Италии.



Таким образом, в Донецкой области лабораторно подтверждено 68 случаев COVID-19. Из них 1 — летальный, 11 пациентов выздоровели.



Кириленко призвал жителей Донетчины соблюдать условия карантина.