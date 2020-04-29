Кабмин назначил нового замминистра громад

Первым заместителем министра развития громад и территорий вместо Валентины Москаленко назначен Василий Лозинский. Соответствующее распоряжение Кабинета министров № 463-р от 29 апреля опубликовано на Правительственном портале.



«Назначить Лозинского Василия Мироновича первым заместителем Министра развития громад и территорий Украины», — говорится в документе.



Ранее Лозинский занимал должность первого заместителя председателя Львовской облгосадминистрации.



Распоряжением № 462-р Кабмин освободил Валентину Москаленко с должности замминистра в связи с переходом на другую работу.